Migranti | dal cibo scaduto al Cas senza fogne | l’odissea dei 31 richiedenti asilo

Quasi 600 Migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta : Questa mattina Quasi 600 migranti di diversi paesi dell'Africa subsahariana hanno superato la doppia recinzione che divide il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, entrando quindi in territorio europeo. Secondo fonti della polizia spagnola, era da tempo che non accadeva qualcosa

Migranti - Mattarella : 'Finalmente segnali positivi dall'Ue' : "Sessantacinque milioni di profughi nel mondo danno la misura di un fenomeno epocale. Tante volte l'Italia ha chiesto all'Ue responsabilità e leggiamo finalmente segnali positivi da parte di diversi Paesi dell'Unione". Lo ha detto il ...

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i Migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

Migranti : dall'Ue 6mila euro a migrante per l'accoglienza. Salvini non ci sta : Arriva dalla Commissione europea la proposta ai governi per convincerli ad accogliere profughi. 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo, fino ad un massimo di 500 persone. Ma il Ministro ...

Calabria sbarcano 56 Migranti Turisti li soccorrono|foto Dall’Ue 6mila euro a profugo Salvini : «Niente elemosine» : Sono tutti siriani e iracheni: hanno attraversato il mare su una barca a vela senza essere intercettati. Gli ospiti e il personale di un villaggio vacanze li hanno aiutati e assistiti

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

Migranti - 6.000 euro dall'UE per ogni profugo salvato; Salvini : 'Si tengano le elemosine' : La proposta dell'Unione europea è quella di istituire 'centri controllati su base volontaria' nei Paesi membri, allo scopo di migliorare le procedure di asilo e velocizzare le pratiche per i rimpatri. Da Bruxelles arriva anche il sostegno economico in tal senso [VIDEO], i Paesi che accetteranno questa soluzione riceveranno 6.000 euro per ogni profugo salvato. In proposito, il commento di Matteo Salvini esprime sdegno e la soluzione dell'Unione ...

Sbarchi - Migranti dalla Turchia in veliero : così aggirano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

Salvini straccia il piano Migranti : "L'Italia non ha bisogno dell'elemosina dall'Ue" : "Non siamo a chiedere l'elemosina". Matteo Salvini fa carta straccia del piano immigrazione dell'Unione europea. Nel (vano) tentativo di convincere gli Stati membri ad accogliere gli immigrati, la Commissione vorrebbe infatti versare 6mila euro per ogni straniero che viene preso in carico. "Peccato che nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa al nostro Paese tra i 40 e i 50mila euro", ricorda il ministro dell'Interno entrando in forte ...

Migranti - MOAVERO : “PORTI APERTI FINO A MODIFICA MISSIONE SOPHIA”/ Salvini ‘non convinto’ - Fico “Ue solidale” : MIGRANTI, MOAVERO: “PORTI in Italia APERTI”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “FINO alla MODIFICA MISSIONE Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:46:00 GMT)