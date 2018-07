Migrante ferito con pistola ad aria

Migrante : ferito da colpo aria compressa : 17.15 Un immigrato della Guinea, ospite di un centro di accoglienza nel Casertano, sarebbe stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa. Lo ha denunciato il richiedente asilo ai carabinieri di San Cipriano d'Aversa L'episodio si sarebbe verificato ieri sera in pieno centro. Il giovane ha riportato una ferita superficiale, guaribile in pochi giorni.

Migrante ferito - colluttazione con agenti : ANSA, - FOGGIA, 5 LUG - Un nigeriano di 27 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola che sarebbe partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza di un agente delle volanti della questura di ...

Migrante ferito in raid razzista a Napoli : 'Salvini contro gli esseri umani - difende i ricchi' - : ... Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Saviano si impegna in politica? 'Costruiamo l'argine alla ...

Napoli choc - ferito il cuoco Migrante di MasterChef : colpito al torace con fucile a piombini : «Ieri verso mezzanotte su corso Umberto a Napoli, un'auto si accosta a Bouyagui, il ragazzo in foto che da sempre ci aiuta con il movimento migranti all' Ex OPG Occupato - Je...

Armati entrano in centro accoglienza - Migrante ferito : Continuano a ritmo serrato le indagini degli uomini del Commissariato di Polizia di Sulmona , L'Aquila, per far luce su quanto avvenuto nel corso della notte nella città ovidiana. Due uomini di ...

Sulmona - irruzione in centro accoglienza : Migrante ferito : Sulmona, irruzione in centro accoglienza: migrante ferito Secondo una prima ricostruzione, due uomini armati di coltello sarebbero entrati la scorsa notte nella struttura. La persona in ospedale è stata medicata e dimessa Parole chiave: ...