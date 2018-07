Michelle Williams si è sposata | “Dopo Heath Ledger non parlavo di relazioni | ma Phil vale

Michelle Williams in rehab per combattere la depressione : Ex cantante delle Destiny's Child, Michelle Williams si è fatta ricoverare in un centro specializzato perché depressa. Via Twitter la popstar, 37 anni all'anagrafe e una carriera mai decollata dopo l'addio alle Destiny's, ha con coraggio confessato i propri problemi. prosegui la letturaMichelle Williams in rehab per combattere la depressione pubblicato su Gossipblog.it 18 luglio 2018 14:41.