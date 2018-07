Michael Kors in picchiata a New York

Idee regalo : gli orologi Michael Kors : C'è chi apprezza in modo particolare la possibilità di sfruttare l'orologio anche per lo sport, le escursioni o altri tipi di necessità. Altri invece lo considerano un puro accessorio decorativo , ...

New York : perdite consistenti per Michael Kors : Ribasso scomposto per l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che esibisce una perdita secca del 2,10% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World ...

In evidenza Michael Kors sul listino di New York : Brilla l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Ingrana la marcia Michael Kors : Protagonista l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,10%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base ...

Michael Kors - rivive Long Island anni 60 : NEW YORK, 12 GIU - Lo sfondo è quello minimalista e high-tech degli studi Industria del West Village, ma l'immaginazione vola nel tempo e nello spazio: la nuova Resort Collection di Michael Kors, nei ...