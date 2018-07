Miccichè | “per la Serie A l’obiettivo è la crescita”

calcioweb.eu

Serie A, Tim sarà "title sponsor" per il prossimo triennio. Micciché: "Valorizzeremo i nostri brand"

(Di venerdì 27 luglio 2018) “L’obiettivo della LegaA è il successo delle squadre del massimo campionato, l’aumento dei tifosi, un miglioramento dei ricavi e che le performance sportive siano migliori del passato”: è quanto dichiarato dal presidente della Lega, Gaetano, durante la presentazione del calendario del campionato, in onda dagli studi di Sky. “Per me è la prima volta e l’emozione è massima – ha confessato-. Voglio anche fare un augurio a livello internazionale. Oggi ci sono 4 squadre italiane qualificate per la Champions e la finale quest’anno si giocherà a Madrid. L’ultima volta che avevamo quattro squadre in Champions e la finale era a Madrid, l’ha vinta una squadra italiana (l’Inter nel 2010, ndr). Spero che la cosa si ripeta anche quest’anno”.L'articolo: “per laA ...