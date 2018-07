Meteo | dai 34°C della Svezia ai 39°C della Spagna | massime da urlo in tutta Europa ieri

Maltempo - il giudice : “Il Meteo non esime le compagnie dai rimborsi passeggeri” : Una sentenza stabilisce che le avverse condizioni metereologiche non esimono le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli che atterrano con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto o che vengono dirottati altrove. Dopo la recente sentenza del giudice di pace di Alcamo, e’ stato, infatti, il suo omologo del Tribunale di Marsala a dare ragione a sei passeggeri, condannando la Ryanair a versare loro 250 euro ciascuno ...