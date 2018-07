Messina | dispersi dopo escursione sui Nebrodi | ritrovati 10 boy scout

meteoweb.eu

: Ritrovati salvi dieci #boyscout palermitani dispersi in provincia di #Messina - GDS_it : Ritrovati salvi dieci #boyscout palermitani dispersi in provincia di #Messina -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dieci boydel gruppo Agesci “Trabia 1” di Palermo si sono smarriti nei boschi dei: i ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, avevano perso il sentiero di riferimento durante un’in mattinata, inoltrandosi in una zona impervia in località Torrente Licopetri, nel Messinese. Il capo, notata l’assenza del gruppo, ha lanciato l’allarme, rivolgendosi a una pattuglia della stazione carabinieri di Malvagna: sono scattate le ricerche, rese difficoltose dalla fitta vegetazione, e dall’impossibilità di rintracciarli via gps o cellulare.ore di ricerche i militari hanno rintracciato i 10 boy, che sono stati recuperati e condotti al punto di ritrovo a Mojo Alcantara. Stanno tutti bene. L'articolosui10 boyMeteo Web.