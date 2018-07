Mercedes EQ Boost ed EQ Power | lusso e confort sposano la mobilità ecosostenibile

sportfair

: Elettrico, passaporto per le città - Edilfar_Rent : Elettrico, passaporto per le città - NewspressItalia : Mercedes-Benz : EQ BOOST ED EQ POWER: I PASSAPORTI PER LE CITTÀ -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Con i marchi EQed EQidentifica la famiglia di vetture ibride della Stella Agevolazioni sul bollo, accesso alle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito sulle strisce blu e libera circolazione nei giorni di blocco del traffico, sono tra i vantaggi di cui beneficiano le vetture ibride. Un incentivo che in Italia, in misura diversa da città a città, promuove soluzioni disostenibile. I clienti della Stella possono già contare su un’offerta di vetture con omologazione ibrida, in grado di rispondere alle più diverse esigenze di segmento, carrozzeria, potenza e prezzo. Dalla Classe C alla Classe S, passando GLC, Classe E e CLS: una grande famiglia che include anche le versioni 53 firmate-AMG, equipaggiate con un mild hybrid che regala un upgrade di ben 22 cavalli, gratis e puliti. L’ibrido rappresenta un vero e proprio passpartout per le ...