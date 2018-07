Mercato Serie A | Brescia ingaggia Jordan Hamilton

CalcioMercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

“Cristiano Ronaldo? Una benedizione per la Serie A - mentre Balotelli…” : Mancini a 360° su Mercato e Nazionale : Da Cristiano Ronaldo a Balotelli, Roberto Mancini confessa i suoi progetti e le sue opinioni sui temi calcistici più scottanti del momento Roberto Mancini, al centro federale di Catanzaro per ritirare il Premio Nicola Ceravolo, confessa i suoi presentimenti per il futuro della Nazionale italiana e le sue opinioni per i colpi di calciomercato appena conclusi. Il Ct dell’Italia parla del suo nuovo ruolo come un privilegio: “la ...

CalcioMercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Mercato Serie A - Venezia riabbraccia Stone : ROMA - Le strade della Reyer Venezia e di Julian Stone tornano di nuovo ad incontrarsi. Il playmaker nativo di Alexandria, Virginia, ha infatti firmato un nuovo contratto biennale, con opzione per la ...

Milan : Felicioli a Perugia - il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia ci prova per Missiroli e Ragusa del Sassuolo e continua a seguire Vandeputte , Viterbese,. Il Cittadella si rifà il look in attacco: preso Finotto , ...

CalcioMercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Floro Flores torna ad Arezzo? Il punto sul Mercato di Serie C : Dopo i primi contatti di venerdì scorso, secondo la Gazzetta dello Sport ieri c'è stata una nuova accelerazione per la punta in uscita dal Chievo e reduce dall'esperienza al Bari negli ultimi 18 mesi.

Gudjohnsen junior allo Spezia : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia si assicura il talentino islandese Sveinn Aron Gudjohnsen dal Breidablik Kópavogur. Un attaccante promettente e figlio dell'ex centravanti di ...

Chievo in Serie B Mercato fermo - Crotone al settimo cielo : La salvezza sta per andare in fumo per la vicenda delle plusvalenze fittizie con il Cesena, per la quale la

Mercato Serie A - la Fiat Torino firma anche Jaylen Morris : ROMA - La Fiat Torino, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la firma di Tony Carr , chiude il proprio pacchetto stranieri con un colpo ad effetto e annuncia la firma di Jaylen Morris, ala piccola ...

CalcioMercato Serie A - le ultime trattative. Roma scatenata : I giallorossi chiudono per il calciatore brasiliano dal Bordeaux e adesso si fionderanno sul portiere svedese Olsen. La Juventus studia le uscite; il Sassuolo porta a casa Boga

Serie A Frosinone - Longo : «La società farà ogni sforzo sul Mercato» : TORONTO - Moreno Longo , tecnico del Frosinone , ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ciociaro dopo il primo allenamento in Canada: "Il presidente aveva fissato in tre step il nostro ...