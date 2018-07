MERCATINO DEL GUSTO A MAGLIE | CAPONE | BELLEZZA DEI LUOGHI ED ENOGASTRONOMIA BINOMIO

puglialive

: Al via il mercatino del libro usato organizzato da Blocco Studentesco di Lanciano giunto alla quarta edizione… - QuotidianiLive : Al via il mercatino del libro usato organizzato da Blocco Studentesco di Lanciano giunto alla quarta edizione… - RegionePuglia : Mercatino del Gusto a Maglie. Capone: 'Bellezza dei luoghi ed enogastronomia, un binomio essenziale' -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non mancheranno spettacoli di danza, angoli di letteratura e percorsi di conoscenza per i bambini. Ospite di questa edizione, in collaborazione con Apulia Film Commission, Rocco Papaleo, regista e ...