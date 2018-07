romadailynews

: Meleo: finalmente dopo anni di cattiva gestione #Atac sarà risanata: Roma – “#SalviamoAtac… - romadailynews : Meleo: finalmente dopo anni di cattiva gestione #Atac sarà risanata: Roma – “#SalviamoAtac… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma – “#Salviamo. Il tribunale ha dato il via libera al concordato in continuita’.di sprechi esara’. Prosegue il nostro impegno per dare nuova linfa a una delle aziende di trasporto pubblico locale piu’ grandi d’Europa e mettere in atto quella rivoluzione che nessuno prima di noi ha avuto il coraggio di programmare e portare avanti.” “Noi non ci fermiamo. Eravamo stati lasciati da soli in questa battaglia, ma la decisione del tribunale ci ha dato ragione, dimostrando che quella intrapresa e’ la strada giusta. Abbiamo ripreso in mano un’azienda che per troppo tempo e’ stata spolpata dai vecchi partiti”. “Noi non abbiamo avuto paura di portare avanti questa scelta.rimarra’ saldamente in mano pubblica. Prima di tutto questa e’ la ...