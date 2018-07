Meizu 16 e 16 Plus | le presunte specifiche tecniche svelate prima della presentazione

Il presunto pannello frontale di Meizu 16 Plus svelato da una foto : Nelle scorse ore sul social network cinese Weibo è apparsa una foto che dovrebbe mostrarci il pannello frontale del Meizu 16 Plus. Analizziamola insieme L'articolo Il presunto pannello frontale di Meizu 16 Plus svelato da una foto proviene da TuttoAndroid.

Meizu 16 Plus dovrebbe avere un display da 6 - 5 pollici - una CPU Snapdragon 845 e 8 GB di RAM : Stando a quanto rivelato dal fondatore di Meizu, lo smartphone Meizu 16 Plus potrà contare su un display con diagonale da ben 6,5 pollici e 8 GB di RAM