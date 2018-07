Mediaset | dalla semestrale utile netto di 42 | 8 milioni | cresce la pubblicità

Mediaset : cosa aspettarsi dalla trimestrale del 27 luglio : ... ma comunque ci aspettiamo un ebit in calo anno su anno sia in Spagna sia in Italia per via della modesta performance al netto della Coppa del Mondo di calcio e per i minori ricavi dalla pay-tv in ...

Palinsesti Mediaset 2018-2019/ Il calcio non manca : dalla Nation League ai Mondiali 2022 : Palinsesti Mediaset 2018-2019, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso e Paolo Bonolis: tutte le conferme della rete del Biscione e le fiction TV in partenza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:16:00 GMT)

Diritti Tv - non raggiunta la cifra minima richiesta dalla Lega : via ai rilanci - Sky - Mediaset e Perform in corsa : Sky, Mediaset e Perform si stanno contendendo i Diritti tv per la prossima Serie A, si è invece tirata fuori Mediapro Le offerte pervenute in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa dunque alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si terrà nello studio ...

Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018 : tutte le novità dalla conferenza stampa : “Mediaset ce l’ha messa e ce la metterà tutta. Sarà il Mondiale più bello di sempre” è con queste parole che Nicola Savino, Alberto Brandi e il presidente di FIFA Gianni Infantino hanno presentato la ricchissima programmazione di Mediaset per i Mondiali di Calcio in Russia 2018, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. SportMediaset Russia2018, Mediaset come non l'avete mai vista: offerta unica per i #Mondiali, in chiaro in tv e sulle nostre ...

Dalla nuova «Dottoressa Giò» a «Rosy Abate» : le fiction Mediaset che vedremo : È il momento di passare al contrattacco, di dare del filo da torcere alla corazzata di Rai fiction e di intercettare soprattutto il pubblico giovane. Parola del direttore della fiction Mediaset Daniele Cesarano che, per quest’estate, annuncia l’apertura di sette nuovi set, sette nuovi prodotti che possano risollevare gli ascolti e la curiosità di telespettatori, sempre più divisi fra piattaforme come Netflix e Amazon Prime ...

Michelle Hunziker - parabola leggendaria a Mediaset : a lei la prima serata su Lucio Dalla? : La parabola di Michelle Hunziker a Mediaset è leggendaria. Dopo Vuoi Scommettere? , infatti, la meravigliosa showgirl, secondo Chi di Alfonso Signorini , starebbe per mettere la mani su una prima ...