Mediaset | Confalonieri risolve rapporto dipendente dirigenziale

Confalonieri non è più dipendente di Mediaset (ma resta presidente) : per lui una buonuscita di 15 milioni : Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri non sarà più 'dipendente' del Biscione e dal 31 agosto risolverà il suo rapporto di lavoro mantenendo però l'incarico e le deleghe attuali. Lo si legga in una nota in cui viene indicato che in cambio gli verrà corrisposta una "integrazione al trattamento di fine rapporto" pari a 6,5 milioni di euro lordi (inclusivo del patto di non concorrenza).L'accordo prevede ...

Mediaset - Confalonieri : “ascolti mondiali da record - ricavi pubblicità sopra attese” : mondiali– Per Mediaset la media di ascolto delle prime 36 partite dei mondiali di calcio è stata del 26 per cento di share con 4 milioni di spettatori. Un ascolto medio addirittura superiore al 2014, quando gli incontri dei mondiali, trasmessi sia su Rai sia su Sky, ottenevano mediamente 3,5 milioni di spettatori. E nel 2014 l’Italia partecipava al torneo. Ma il confronto possiamo estenderlo anche ad edizioni ancora precedenti e ...

Mediaset - Confalonieri : “Conflitto di interessi? Non siamo elemento di lotta politica. Guideremo un progetto europeo” : Mediaset fa buon viso a cattivo gioco. In un inedito scenario politico, le tv della famiglia Berlusconi rivendicano il ruolo di campione nazionale destinato ad essere la “locomotiva” di un più ampio progetto europeo. Con o senza il socio Vivendi al quale il cda Mediaset vieta l’ingresso all’assemblea annuale sui risultati 2017. Così con i francesi fuori dalla porta, l’assise si trasforma nel manifesto programmatico ...

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il delegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Mediaset - Confalonieri : pronti a creare broadcaster paneuropeo : Mediaset vuole espandersi in Europa. 'In un mondo in cui la stessa Sky è preda di Disney in una guerra di rilanci miliardari con Comcast è evidente che noi, che siamo un gruppo fortemente ancorato ai

Confalonieri (Mediaset) : «Accordo siglato con Sky è una storia di grande reattività». : L'assemblea degli azionisti di Mediaset ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo televisivo, che rimarrà in carica per il prossimo triennio. La lista 2, presentata dall'azionista Fininvest, ha ottenuto il 91% dei voti del capitale presente in assemblea e ha indicato Fedele Confalonieri, confermato presidente del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci , Stefano Sala, Marina ...

Confalonieri : «Per Mediaset ascolti e dati finanziari record grazie ai Mondiali» : Bilancio già ampiamente positivo per i Mondiali di Russia 2018 targati Mediaset, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista degli ascolti. L'articolo Confalonieri: «Per Mediaset ascolti e dati finanziari record grazie ai Mondiali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.