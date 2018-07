Maxi incidente in Sardegna | morto uno dei 16enni feriti | ancora grave l’amico

Agrate Brianza - incidente su A4 : allarme gas radioattivo/ Ultime notizie : Maxi intervento dei vigili del fuoco : Agrate Brianza , incidente su A4: allarme gas radioattivo . Ultime notizie : maxi intervento dei vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Mestre - incidente in tangenziale/ Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir : tutti illesi ma traffico in tilt : Mestre, incidente in tangenziale, Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir: tutti illesi ma traffico in tilt. E' accaduto questa mattina poco dopo le 08:30: code chilometriche dopo lo scontro(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:06:00 GMT)