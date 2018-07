Maurizio Costanzo | Per non invecchiare mi tengo stretto i nemici Maria? Spero di

huffingtonpost

: @_hugmeLP @giusyfenty @FlaviaOttaviane @_lallero_serena @Daisy_94e @myluckyfeather Anche questa bottiglia è un po’… - thelittlered__ : @_hugmeLP @giusyfenty @FlaviaOttaviane @_lallero_serena @Daisy_94e @myluckyfeather Anche questa bottiglia è un po’… - ANDREAZANETTIN : RT @FQMagazineit: Maurizio Costanzo: “Quando dicevano che Fiorello era il mio amante e che avevo un ménage à trois con Maria e la Barale” h… - Robertoruggine : RT @FQMagazineit: Maurizio Costanzo: “Quando dicevano che Fiorello era il mio amante e che avevo un ménage à trois con Maria e la Barale” h… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) "Il mio segreto per non? Conservare i".il 28 agosto compirà 80 e in un'intervista rilasciata al Giornale racconta il segreto per mantenersi sempre nel pieno delle forze: tenersi stretti i.Ibisogna conservarseli per la vecchiaia", mi disse Enzo Biagi. Basilare. Il giorno che non ne avessi più sarebbe la fine. Così li ho conservati quasi tutti. Non ho più rapporti con Adriano Celentano, che si offese quando definii qualunquista una delle sue uscite, né con Nanni Moretti, che si stupiva fossi un simbolo della lotta alla mafia. Per il Molleggiato mi dispiace; per Moretti non me ne frega niente. Anche con Pippo Baudo per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole. Ma la vecchiaia aggiusta tuttoLa passione per il giornalismo,l'ha coltivata sin da piccolo:Da ragazzino mi piaceva molto suonare ...