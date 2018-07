Matteo Renzi contro M5S | “Dicono solo bugie e la gente non sa riconoscerle e ci crede

L’avviso di Matteo Renzi : il Pd “senza di noi muore” : L’ex premier demolisce il governo legastellato. “Non hanno niente in mano, ma sono bravi a venderlo – ha affermato Matteo

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

“Air Force Renzi? Offensivo” - Matteo contro Conte-Di Maio/ Video - rottamato Airbus A340 : “coprono errori M5s” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:04:00 GMT)

Matteo Renzi - la cena segreta con i fedelissimi : il vero piano per la sua vendetta : L'errore più grave che rischiano di fare gli avversari di Matteo Renzi all'interno del Partito democratico è di darlo per morto e sepolto, distratto com'è dalla nuova avventura televisiva su Netflix , ...

IL FIGLIO DI Matteo Renzi IN SERIE A?/ Ultime notizie : Francesco in prova con la primavera dell'Udinese : Il FIGLIO di MATTEO RENZI all'Udinese, Francesco in prova con i friulani, come se la caverà? E' un attaccante del 2001 di cui si parla un gran bene, ha giocato in passato con l'Affrico (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:01:00 GMT)

Giuseppe Conte cancella l'Airbus di Matteo Renzi : 'Un capriccio inutile - quanti soldi abbiamo sprecato' : Giorno dopo giorno, Matteo Renzi e i residui del Renzismo cadono a pezzo. L'ultimo colpo arriva da Giuseppe Conte , il quale riesce a cancellare con un tratto di penna un pezzo di storia , amarissima, ...

Possibile futuro in Serie A per Francesco Renzi : squadra e data decisiva per il figlio di Matteo : Ci sono alcune novità molto interessanti che in queste ore hanno investito Francesco Renzi, figlio dell'ex Premier Matteo Renzi, considerando il fatto che il ragazzo, classe 2001, potrebbe un giorno fare il suo esordio in Serie A. Dopo le ottime cose fatte nelle categorie giovanili, infatti, questo talento a breve dovrà sostenere un provino con la Primavera dell'Udinese. Se le cosa dovessero andare per il verso giusto per lui si aprirebbe un ...

Mai visto Francesco Renzi? Il figlio di Matteo e la Serie A : calciatore da 1 - 85 cm : Di cognome fa Renzi, dicono che sia un trascinatore ed è appassionato di calcio. Ma il suo nome non è Matteo. Si chiama Francesco, ha 17 anni ed è il primogenito dell’ex presidente del Consiglio. Nel suo futuro, però, non sembra esserci la politica. L’Udinese potrebbe tesserare il giovane, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, come detto, figlio dell’ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra ...

Udinese - il figlio di Matteo Renzi in prova con la formazione Primavera : Francesco Renzi, attaccante classe 2001 figlio dell'ex Presidente del Consiglio, è in prova con la formazione Primavera del club friulano. L'articolo Udinese, il figlio di Matteo Renzi in prova con la formazione Primavera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Matteo Renzi - il figlio Francesco andrà all'Udinese : l'indiscrezione sull'attaccante : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi , attaccante classe 2001, figlio dell'ex Premier Matteo , da ieri in prova con la squadra Primavera della società friulana. Lo rende noto il Messaggero ...

E il figlio di Matteo Renzi va in prova all'Udinese : Il figlio di Matteo Renzi potrebbe andare all'Udinese. La squadra bianconera, infatti, sta provando le capacità calcistiche di Francesco Renzi, attaccante classe 2001, che in queste ore si sta ...

Il figlio di Matteo Renzi verso la serie A : in prova con la Primavera Udinese : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a ...

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...