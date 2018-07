Mattarella | «No al Far West» E Salvini | «Si riferiva a me?»

Mattarella : 'L'Italia non sia un far west'; Ritorna Berlusconi; Fico si inspira al Papa : LE REGIONI SI PREPARANO ALLA MANOVRA, INCONTRO COL MEF Legge di bilancio e fondi per la sanità al centro dell'incontro tra le regioni e il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia. Il ...

Mattarella : buon senso contro odio perché Italia non diventi Far West/Adnkronos : Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Cita Alessandro Manzoni ed in particolare uno dei capitoli in cui si narrano le vicende relative alla peste, per ricordare che il buon senso non può essere oscurato dal senso comune, soprattutto se questo porta con sè “i bacilli della divisione, del pregiudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta”. Con il rischio che l’Italia diventi un Far West, dove un adulto compra un ...

Mattarella : buon senso contro odio perché Italia non diventi Far West/Adnkronos : Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Cita Alessandro Manzoni ed in particolare uno dei capitoli in cui si narrano le vicende relative alla peste, per ricordare che il buon senso non può essere oscurato dal senso comune, soprattutto se questo porta con sè “i bacilli della divisione, del pregiudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta”. Con il rischio che l’Italia diventi un Far West, dove un adulto compra un ...

Sergio Mattarella anti-sovranista : migranti - confini - dazi e quella bimba rom ferita : "L'Italia non può essere il Far West" : "Si tratta, in definitiva, di contrastare tendenze alla regressione della storia". Dopo un lungo elenco di pericoli – dagli "usi distorti del web" alle minacce protezionistiche sui dazi, dagli scenari da "far west" che lambiscono l'Italia e alle tensioni in Europa sull'Immigrazione - Sergio Mattarella arriva al dunque. Al 56esimo giorno di vita del governo gialloverde, il presidente della Repubblica bacchetta gli attori principali del ...

Mattarella : «L’Italia non sia un Far West Contrastare il virus dell’odio e dell’astio» : Il presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, si riferisce all’uomo che ha sparato dal balcone ferendo una bimba di un anno

Mattarella sullo sparo alla bambina rom. 'L Italia non sia il Far West - è barbarie' : 'La libera stampa è uno dei elementi che contrassegnano l'Europa e costituisce un suo grande contributo alla civiltà del mondo', aggiunge. 'Voi accompagnate, narrate, analizzate, criticate le vicende ...

Mattarella : sui migranti segnali positivi da Ue. Rom ferita : l'Italia non sia far west : Il capo dello stato ha voluto ricordare l'episodio del ferimento di una bambina di un anno dal balcone . 'Un episodio che deve suscitare indignazione', ha sottolineato -

Spari a bimba rom - Mattarella : «L'Italia non sia il far west. Questa è barbarie» : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve ...

Mattarella su bimba rom ferita : è barbarie - l'Italia non sia Far West | : Il presidente della Repubblica ha parlato alla stampa durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale tornando sul recente episodio di cronaca. Poi sull'Ue: "Rilanci il suo ruolo con vigore o sarà il declino". Moniti anche su migranti e odio sul web