Massa Auto a folle velocità travolge una bici | muore una turista Il figlio | “Mi manchi

Lunedì 23 luglio Giulio Giorello ospite a Piceno d'Autore. Coordina Filippo Massacci. : Docente di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano, Giorello collabora con il Corriere della Sera e dirige la collana 'Scienza e idee' presso l'editore Raffaello Cortina di ...

Migrante ubriaco frantuma i vetri delle auto in sosta : Massacrato di botte nel Napoletano : ACERRA - ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera ad Acerra nella centralissima via Soriano a pochi passi dalla cattedrale. Ad ...

Massacri - bombe e attentati : 19enne l'autore di migliaia di false minacce : Un 19enne è stato riconosciuto oggi colpevole dal tribunale israeliano di Tel Aviv di migliaia di minacce di attentati via mail o telefono, contro centri ebraici, scuole o voli aerei. Arrestato l'anno scorso in Israele...

Massacrò la ex in auto a coltellate - condannato a 30 anni : dovrà risarcire quasi 1 milione : Luigi Sibilio, 35 anni pizzaiolo, il 18 maggio del 2017 accoltellò a morte Natasha Bettiolo, 46enne della provincia di Padova. L'uomo, di origini napoletane, non si era mai rassegnato alla fine della relazione durata pochi mesi: "Ho avuto un raptus, ma ero innamoratissimo" aveva spiegato.Continua a leggere

Massacrò la ex in auto a coltellate - pizzaiolo condannato a 30 anni : dovrà risarcire 950.000 euro : PADOVA - È stato condannato a 30 anni di carcere col rito abbreviato il 35enne Luigi Sibilio , pizzaiolo di origine napoletana che un anno fa uccise a coltellate l'ex compagna Natasha Bettiolo , 46 ...

Cina - dall’1 luglio le auto nuove saranno dotate di chip che traccia gli spostamenti. Human Right : “È sorveglianza di Massa” : Pechino si appresta a sviluppare il sistema di monitoraggio della circolazione su strada più esteso al mondo, ultimo gioiellino del vastissimo apparato di sicurezza cinese. Il progetto, come reso noto dal Wall Street Journal, prevede l’utilizzo di un sistema di identificazione elettronica che sfrutta la tecnologia RFID (dall’inglese Radio-Frequency IDentification, in italiano identificazione a radiofrequenza). Secondo quanto previsto ...

Poltrona Massaggiante per automobili Lamborghini : Drive Your Health : Una Poltrona per il proprio benessere fisico anche in auto: ecco la sedia massaggiante per automobili Lamborghini La nuova Poltrona massaggiante di Bodyfriend è una “macchina per il benessere” di ultima generazione che abbina tecnologia avanzata e design d’avanguardia in una prestazione medico-terapeutica finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico dell’utente. L’approccio olistico dell’azienda deriva da una naturale connessione ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di Massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di Massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...