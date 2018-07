Maria Grazia Cucinotta | da “Il Postino” a 007 | i 50 anni della diva italiana

ilgossip

: Buon compleanno Maria Grazia Cucinotta, la diva siciliana fa 50 anni - SkyTG24 : Buon compleanno Maria Grazia Cucinotta, la diva siciliana fa 50 anni - SkyTG24 : Maria Grazia Cucinotta, i 50 anni della ragazza del “Postino”. FOTO - Corriere : Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni: condividerò la festa sui social | Foto -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “La ricetta per la bellezza e per stare bene? Amarsi sempre, a qualunque costo” ha detto lʼattrice La sua carriera nel mondo del cinema è irrimediabilmente legata al ruolo interpretato ne “Il postino” al fianco di Massimo Troisi, ma è impossibile dimenticarla anche nel filmsaga di 007 “Il mondo non basta“., nata a Messina il 27 luglio 1968, compie 50. “Sono felice, la cifra tonda non mi spaventa” ha detto in un’intervista all’Ansa. Nel 1987 lapartecipa a Miss Italia e si classifica al terzo posto, ma viene notata da Renzo Arbore che la sceglie come valletta per il programma “Indietro tutta!“. Duedopo viene scelta per interpretare la protagonista femminile nel videoclipcanzone “Diamante”, accanto a Zucchero. Nel 1990 fa il suo esordio nel cinema ...