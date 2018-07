Marco Pantani | la madre | Lo hanno ucciso La famiglia chiede una nuova

Il Tour de France - Marco Pantani e la Francia che vince i Mondiali : quel precedente che fa sognare Chris Froome : Chris Froome sogna la doppietta Giro- Tour : la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 regala al britannico del Team Sky una carica in più La prima settimana di Tour de France è terminata. I corridori si sono sfidati tra volate mozzafiato e pavè pericolosi, regalando spettacolo in nove lunghe tappe della Grande Boucle. Oggi, dopo le fatiche di Roubaix, i ciclisti si possono godere una giornata di relax prima delle fasi clou della ...

Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani : svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantani ssima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani , con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome come Fausto Coppi e Marco Pantani : attacchi solitari - fughe leggendarie da lontano da veri Campioni. Riscritta la storia : Bisogna avere fegato per scappare via in solitaria quando mancano 80 chilometri al traguardo. Servono tanto coraggio, grande tenuta mentale, una gamba sopraffina e un cuore immenso. Bisogna essere estremamente convinti dei proprio mezzi, serve l’ardore per provarci contro ogni logica, per cercare di ribaltare situazioni che sembrano irrecuperabili. Semplicemente si riscrive la storia del ciclismo, si entra nella leggenda, ci si consegna ...