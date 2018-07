Marchionne | perché in Usa sulla salute dei top manager la trasparenza prevale sulla

Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la morte di Marchionne ci ha colpito : Un uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. Ori e stracci: la ricchezza, il successo, l’invidia e l’adulazione

Sergio Marchionne - il segreto più privato : perché si innamorò di Manuela Battezzato : ... tre pacchetti al giorno, da intervallare ai suoi mille interessi extra-professionali, se così si può dire: la Ferrari , i Gran Premi da vivere nel box, la Juventus , i giornali del mondo Agnelli. ...

C'è dispiacere tra le persone comuni per la morte di Sergio MARCHIONNE. Non capita mai quando se ne va un uomo ricco e potente. Ma lui non è stato solo questo.

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

Fca dopo Marchionne - perché gli Agnelli potrebbero uscire : dopo la scomparsa del manager, si parla di un possibile disimpegno della nota dinastia industriale torinese. Ma non nel breve termine

Il mistero della malattia di Marchionne : perché sappiamo così poco : C'è il massimo riserbo intorno alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, sempre ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Domenica scorsa si era diffusa la drammatica notizia secondo cui il...

Marchionne - perché in Italia molti non lo amano : La figura del manager è controversa soprattutto per un motivo: ha affrontato di petto la globalizzazione, contro le stesse tradizioni di casa Fiat

SERGIO Marchionne - COME STA/ Ultime notizie : perché non si conoscono le condizioni di salute - la scelta di FCA : SERGIO MARCHIONNE, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

“Ecco perché è finito in coma”. Marchionne - parla l’esperto : cosa è successo : E’ massimo il riserbo sullo stato di salute dell’ormai ex ad di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Nulla filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trova. Da domenica si è diffusa però la notizia secondo cui il manager, in terapia intensiva, sarebbe in coma irreversibile. Fca, ufficializzando sabato in una nota la sua uscita anticipata e la nomina del nuovo ad ...

Perché la sinistra - tutta - deve ringraziare Marchionne : Stando ai fondamentali dell'economia e alla storia industriale, Marchionne è stato più importante, di multipli, dell'Avvocato Agnelli. E addirittura di Valletta. Le condizioni di rinascita della casa automobilistica torinese sono avvenute, dal 2004 in poi, nelle condizioni più espanse della globalizzazione, e quindi con una concorrenza internazionale sfrenata a fronte delle casse Fiat sull'orlo del baratro.Non c'era ...

Sergio Marchionne - l'indiscrezione di Dagospia sulla guerra in Fca : perché John Elkann ha fatto fuori il suo uomo : Ci avrebbe pensato tutta la notte il manager Alfredo Altavilla prima di presentare le dimissioni da reponsabile di Fca per l'Europa. Il fedelissimo di Sergio Marchionne , ricoverato in una clinica a ...

“Perché gli è venuto quel male”. Marchionne - l’amico - con tristezza - racconta tutto : Sergio Marchionne è in condizioni disperate irreversibili. Di ufficiale non c’è nulla perché la famiglia non si pronuncia e dall’ospedale non arrivano bollettini medici. Sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Ma, nei giorni scorsi, le sue condizioni di salute sono precipitate e Marchionne è ancora lì. ...

Perché la fuffa populista sul lavoro contrasta col modello Marchionne : Motori a parte, Fca a parte, Ferrari a parte, che cosa racconta all’Italia la storia di Sergio Marchionne? Andrea Goldstein è un puntiglioso economista controcorrente. Lavora da anni a Nomisma e qualche settimana fa ha pubblicato con il Mulino un saggio molto impegnativo intitolato “Italia 2023” che

Cosa c’è nel futuro di Fca? Se si sceglie la discontinuità è solo perché è impossibile imitare Marchionne : Terremoto estivo alla Fiat. Un fulmine a ciel sereno che nessuno aveva previsto. Sergio Marchionne è stato ufficialmente sostituito da Mike Manley, che gestisce il marchio Jeep da diversi anni. Alla Ferrari, che Marchionne voleva continuare a guidare oltre il 2019, anno i cui il suo mandato alla Fiat scadeva, è stato nominato Luis Camilleri. E’ chiaro che il cambio della guardia non era previsto. Le nuove nomine arrivano infatti in un momento ...