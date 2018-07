Marchionne – Parla il padre della compagna | Luigi Battezzato svela le sue perplessità

Marchionne - parla il papà della compagna Manuela : «Stava male da un anno» Lapo Elkann : «Gli sono grato» : «Sergio ci teneva», racconta Pier Luigi Battezzato, il padre della compagna di Sergio Marchionne. Mentre aspetta che la figlia torni a casa, si chiede: «A volte penso che se non fossero andati in Svizzera forse sarebbe stato diverso… se si fosse fatto operare alle Molinette, qui in Italia… »

Morte Marchionne : oggi la decisione della famiglia. E la stampa parla di ‘mistero’ : Gli ultimi giorni di Sergio Marchionne sono stati caratterizzati dalla massima riservatezza: di Fca, della sua famiglia, della struttura di Zurigo in cui era ricoverato. E ora, dopo la sua Morte, il registro non cambia: poche comunicazioni ufficiali, poche spiegazioni su come se ne sia andato. E anche per quel che riguarda i funerali il riserbo è massimo. Almeno lo è stato inizialmente. Da subito le indiscrezioni indicavano che ...

Sergio Marchionne - parla il papà di Manuela Battezzato - compagna del manager : "La sua salute zoppicava da un anno - ma questo doveva essere un intervento semplice" : "doveva essere un intervento semplice. Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette, invece di andare in Svizzera. Forse non era nella condizione di affrontare un'operazione". A parlare, questa volta, è Pier Luigi Battezzato, il padre di Manuela, la compagna di Sergio Marchionne. Al Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato l'ultimo periodo, la salute zoppicante del genero, la persona straordinaria che era. E ...

L'addio a Marchionne e la flat tax graduale. Di cosa parlare stasera a cena : È morto a Zurigo Sergio Marchionne. Tra tanti ricordi proponiamo quelli scritti con giusta disposizione: Sul Foglio di oggi altri fatti avvenuti e documentati, per capire come Marchionne ha cambiato il destino del gruppo Fiat e poi Fca. Per la flat tax è allo studio un cronoprogramma gradual

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

“Ecco perché è finito in coma”. Marchionne - parla l’esperto : cosa è successo : E’ massimo il riserbo sullo stato di salute dell’ormai ex ad di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Nulla filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trova. Da domenica si è diffusa però la notizia secondo cui il manager, in terapia intensiva, sarebbe in coma irreversibile. Fca, ufficializzando sabato in una nota la sua uscita anticipata e la nomina del nuovo ad ...

Quattro cose da conoscere per parlare di Marchionne sapendo cos'ha fatto per Fiat : C'è chi lo ha dipinto come un “nemico” del popolo e degli operai. Persino la Conferenza episcopale italiana, commentando le notizie su Sergio Marchionne e sulla fine dei suoi 14 anni alla guida di Fca, ha sottolineato che “andrebbe approfondito il tema della ricaduta sociale dei suoi interventi”. Ec

Renzi parla di Marchionne. "Un gigante - ha cambiato la storia industriale del Paese" : "La Fiom lo ha eletto a nemico, ma Marchionne è l'uomo che ha salvato la Fiat. Lascia aziende vive e forti. Non era scontato. Questo figlio di un carabiniere ha cambiato la storia industriale d'Italia, piaccia o meno ai suoi detrattori". Il rapporto tra Renzi e Marchionne ha oscillato tra alti e bassi, tra sostegni e biasimi. Ora che il manager italo-canadese versa in gravissime condizioni di salute, l'ex premier, in un'intervista alla ...

Vi racconto l'anticonformista Marchionne - a cui Di Maio dovrebbe ispirarsi - . Parla Maurizio Sacconi : Il governo allora sostenne quella politica, da un lato con generose detassazioni delle componenti del salario legate ai nuovi moduli orari e ai premi di produzione, e dall'altro con l'articolo 8 ...

Di Maio : 'Con Marchionne avrei parlato dell'auto elettrica' : "Mi addolora la notizia che Marchionne stia male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi collaboratori". Lo ha ...