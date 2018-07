«Marchionne malato da un anno» | e la Consob apre istruttoria su Fca

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : "Malato da oltre un anno". FCA non sapeva : Sergio Marchionne soffriva di una grave malattia "da oltre un anno" per questo "si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale". Il nosocomio Universitario di Zurigo (Usa) per il quale la "discrezione è cruciale" ha diffuso nel tardo pomeriggio di ieri un comunicato in merito alla malattia che ha portato alla morte dell'ex amministratore delegato di Fca. Mercoledì scorso la notizia della dipartita del manager. ...

Morte di Sergio Marchionne - la rivelazione dell’Ospedale di Zurigo : “Gravemente malato da oltre un anno” : Sergio Marchionne “da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia”. Lo precisa l’Ospedale Universitario di Zurigo dove l’ex ad di Fca e’ stato ricoverato. “Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina piu’ all’avanguardia, il signor Marchionne e’ purtroppo venuto a mancare”, aggiunge esprimendo “il ...

Morte Marchionne - ospedale di Zurigo precisa : malato grave da oltre un anno : 'Fatti tutti i trattamenti più all'avanguardia'. Un portavoce di Fca precisa che l'azienda non conosceva il suo stato di salute prima del 20 luglio - Viste le numerose voci e speculazioni sulla stampa ...

