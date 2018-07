Marchionne | lʼospedale di Zurigo | Malato da oltre un anno FCA non sapeva

blogo

: RT @Piovegovernolad: L'OSPEDALE DI ZURIGO AMMETTE: 'MARCHIONNE ERA MALATO DA OLTRE UN ANNO' - - razorblack66 : RT @Piovegovernolad: L'OSPEDALE DI ZURIGO AMMETTE: 'MARCHIONNE ERA MALATO DA OLTRE UN ANNO' - - icittadini : Marchionne, l'ospedale di Zurigo: “Malato da oltre un anno”. Fca non sapeva, la famiglia conferma - blogstreetnews : [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] Marchionne, l'ospedale di Zurigo: 'Malato da oltre un anno'. FCA non sapeva -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Sergiosoffriva di una grave malattia "daun" per questo "si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale". Il nosocomio Universitario di(Usa) per il quale la "discrezione è cruciale" ha diffuso nel tardo pomeriggio di ieri un comunicato in merito alla malattia che ha portato alla morte dell'ex amministratore delegato di Fca. Mercoledì scorso la notizia della dipartita del manager. Trump: 'tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford' "È stato un onore aver potuto conoscere Sergio come presidente degli Stati Uniti. La sua mancanza sarà veramente sentita" "Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all'avanguardia, il signorè purtroppo venuto a mancare" si legge nel comunicato che esprime anche "il più accorato cordoglio" alla famiglia. ...