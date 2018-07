Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore

Rai : Salini Ad - Marcello Foa presidente : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Il ministro del tesoro Giovanni Tria ha proposto al Consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai - era il più gettonato nelle ...

Rai - Salini ad e Marcello Foa presidente : 14.45 Il ministro del Tesoro, Tria, ha proposto al Cdm il nominativo di Fabrizio Salini come ad Rai e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest'ultimo sarà votato dalla Commissione di Vigilanza per la carica di presidente dell'azienda radiotelevisiva "Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale", dichiara il vicepremier Di Maio sulla scelta dei nomi per i vertici Rai da parte del governo.