Manchester City | David Silva lascerà il club nel 2020

ICC - dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming : Le formazioni guidate da Klopp e Guardiola si affronteranno nel remake dei quarti di finale di Champions League, quando furono i Citizens a soccombere. L'articolo ICC, dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - Guardiola : 'Pjanic non ci interessa' : NEW YORK, Stati Uniti, - ' Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa '. Pep Guardiola prova a mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero ...

Pjanic al Manchester City? Ecco il commento di Guardiola : Sono ore calde sul calciomercato dell Juventus, una situazione da chiarire riguarda sicuramente il futuro del centrocampista Pjanic. “Pjanic? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa”. Parole e musica di Pep Guardiola, il quale durante una conferenza stampa del suo Manchester City, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell’arrivo del regista bianconero ai ...

All Or Nothing : Manchester City - la docuserie Amazon Prime Video : SCOPRI DI PIU' SULLE SERIE TV Arriva All Or Nothing: Manchester City , la docuserie Prime Original che debutterà in esclusiva su Amazon Prime Video venerdì 17 Agosto. All or Nothing: Manchester City è ...

Girona - occhi su un centrocampista del Manchester City : Il Girona punta Brahim Diaz : secondo Sport , il club spagnolo vuole il prestito del giovane centrocampista del Manchester City .

Guardiola non vuole un Jorginho-bis : il piano del Manchester City per Pjanic : Lo stesso Guardiola si è esposto in prima persona: come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico ha telefonato a Pjanic , una mossa importante per provare lo sprint decisivo. CONVINCERE LA ...

PJANIC AL Manchester CITY? / Ultime notizie : la Juventus sonda Rabiot per sostituirlo : PJANIC al MANCHESTER CITY? Ultime notizie: la Juventus non molla il bosniaco, ma Pep Guardiola insiste. Attenzione anche al Chelsea di Maurizio Sarri che segue il calciatore bianconero.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Mercato Juve - il Manchester City chiama Pjanic : pronti 100 milioni : Dopo il Chelsea, anche i Citizens fanno sul serio per il centrocampista bianconero: sul piatto un'offerta da 8 milioni a stagione

Calciomercato Juventus - il Manchester City ‘cotto’ di Pjanic : pronta una cifra monstre per rubare il centrocampista ai bianconeri : Miralem Pjanic nelle mire del Manchester City e di Guardiola: Pep lo vorrebbe a tutti i costi nella suo club, ecco l’offerta che potrebbe tentare i bianconeri Dopo la stupenda stagione disputata indossando i colori bianconeri, Miralem Pjanic potrebbe andare via dalla Juventus. L’interesse per il centrocampista in questa sessione di mercato si fa sempre più pressante da parte degli altri club e soprattutto da uno in particolare. ...

ICC - Manchester City k.o. di rigore. Il primo match va al Borussia Dortmund : TORINO - Un rigore trasformato da Goetze al 28' del primo tempo permette al Borussia Dortmund di battere il Manchester City nel primo match dell' International Champions Cup disputato al Soldier Field ...