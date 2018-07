Mamma dimentica figlio di 3 mesi in auto al sole e va a al lavoro | al ritorno lo trova

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in auto : quando esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

San Piero a Grado - dimenticata in auto figlia di 7 mesi : morta/ Pisa - la Mamma ha fatto scattare l'allarme : Pisa, padre va al lavoro e dimentica figlia di 7 mesi in auto: per la piccola non c'è stato nulla da fare. l'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:14:00 GMT)