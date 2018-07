sport.ilmattino

: De Laurentiis-Sarri, lite infinita: «Maleducato, neanche rispondeva» #Napoli #ForzaNapoliSempre - NapSupporters : De Laurentiis-Sarri, lite infinita: «Maleducato, neanche rispondeva» #Napoli #ForzaNapoliSempre - GloriaP81 : @Al3xI98O @salzheimer Inoltre “hai dormito cor culo scoperto” lo dice a sua sorella, maleducato che non è altro, no… - JubaVercesi : @Mattoe11 @MCaronni @mariolencioni dietro la tastiera tutti leoni .. vai a nanna ! guarda neanche ti rispondo , pot… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Inviato a Dimaro-Folgarida Il discorso, gira e rigira, non può torna sempre su Sarri. 'Ho chiesto fino all'ultimo quali erano le sue intenzioni ma, visto che in maniera piuttosto maleducata non mi ha ...