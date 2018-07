ilfattoquotidiano

: È passato un anno e mezzo dal mio esposto per lo sversamento di percolato a #Malagrotta. Finalmente #Cerroni Pagher… - SVignaroli : È passato un anno e mezzo dal mio esposto per lo sversamento di percolato a #Malagrotta. Finalmente #Cerroni Pagher… - fattoquotidiano : Malagrotta, percolato non estratto dalla discarica: “Effetti devastanti”. Sequestrati 190 milioni di euro alla soci… - Mutant_Hope : RT @fattoquotidiano: Malagrotta, percolato non estratto dalla discarica: “Effetti devastanti”. Sequestrati 190 milioni di euro alla società… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Conseguenze devastanti per l’ambiente circostante la” destinate ad “aumentare esponenzialmente” con “il permanere di questa situazione di illegittimità”. Sono le parole utilizzate dal gip Costantino De Robbio nel provvedimento di sequestro per circa 190 milioni di euro alla società E. Giovi, parte integrante del gruppo industriale che fa riferimento a Manlio Cerroni, il “Supremo della monnezza” romana e proprietario con il suo Colari delladi. L’impianto, il più grande d’Europa nel genere, ha servito la Capitale per tre decenni, fino al primo ottobre 2013, quando venne chiusa dall’allora neo-sindaco Ignazio Marino. I rifiuti però sono rimasti lì e oggi ilè ritenuto dagli inquirenti “la causa dell’inquinamento delle falde acquifere” sottostanti il sito di smaltimento. Nell’atto del giudice viene evidenziato che “ancora oggi la ...