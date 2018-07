“Mai visto nulla di simile” Una fiocina in testa | il drammatico incidente per un 14enne

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una tragedia terribile, che sembrava dover avere conseguenze devastanti su un ragazzino molto sfortunato e vittima di undavvero orribile. Una, infatti, gli si era conficcata nel cranio, ha bucato la maschera da sub che il giovane indossava in quel momento e ha finito per traforagli un occhio. Terribili le immagini degli esami radiologici, che hanno sconvolto anche i medici. “Mainiente di simile in 35 anni di professione” ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il professor Alberto Delitala, neurochirurgo dell’ospedale San Camillo di Roma. Ma per fortuna e quasi per miracolo l’arpione non ha leso organi vitali e ilche si è sparato al volto con il fucile da sub non ha perso la vista. Mentre era in barca a largo di Sperlonga con lo zio e il fratello, Devon, un giovane turista inglese, ha premuto il ...