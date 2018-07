Mafia : Sala - inaccettabile che su via Palestro non sia stata fatta piena luce : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - A 25 anni dall'attentato di stampo mafioso di via Palestro a Milano, oggi la città ha ricordato le vittime. "Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva" ha detto il sindaco Giuseppe Sala, evidenziando che "la cifra di Milano, di questa Milano, è fatta di me

Mafia : Sala - inaccettabile che su via Palestro non sia stata fatta piena luce : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – A 25 anni dall’attentato di stampo mafioso di via Palestro a Milano, oggi la città ha ricordato le vittime. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala, evidenziando che “la cifra di Milano, di questa Milano, è fatta di memoria e di impegno. Questi sono i capisaldi: innanzitutto memoria delle vittime che la sera del 27 luglio erano ...

Mafia : Sala - inaccettabile che su via Palestro non sia stata fatta piena luce (2) : (AdnKronos) – E accanto alla memoria “dobbiamo continuare nello straordinario impegno milanese nella lotta alla Mafia. Richiede afflato civile e passione vera, ma anche specializzazione e competenza. Vogliamo continuare a infliggere sconfitte alla Mafia. A Milano si sono mobilitate scuole, media, società civile. A Milano la Mafia ci prova e continuerà a farlo, ma non ci riuscirà perché Milano è il contrario della Mafia, prosegue ...

