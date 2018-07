Mafia | L Orlando | anche per via Palestro si arrivi a verità giudiziaria e storica

meteoweb.eu

: RT @petra_romano: IL SINDACO DI PALERMO LEOLUCA ORLANDO...DALLA MAFIA ALL' ISLAM...IL PASSO È BREVE. - Delig_R : RT @petra_romano: IL SINDACO DI PALERMO LEOLUCA ORLANDO...DALLA MAFIA ALL' ISLAM...IL PASSO È BREVE. - Diego_Farci : RT @ProgettoEurexit: A #Palermo la #mafia nigeriana gestisce spaccio di droga, prostituzione e recupero del credito. Il sindaco Leoluca Orl… - ProgettoEurexit : A #Palermo la #mafia nigeriana gestisce spaccio di droga, prostituzione e recupero del credito. Il sindaco Leoluca… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Milano, 27 lug. (AdnKronos) – “Ora che diverse sentenze giudiziarie stanno contribuendo a fare finalmente luce sul contesto in cui le stragi del ’92 e del ’93 furono pensate e messe in atto da Cosa nostra ed hanno individuato responsabilità per la ‘trattativa fra Stato e’, è giunto il momento chesulla strage di viasiad unache restituisca giustizia alle vittime, alle loro famiglie e alla città di Milano, cui Palermo è affettuosamente vicina. 25 anni sono certamente un tempo troppo lungo perché la mancanza di giustizia non appaia come una macchia per lo Stato e le istituzioni”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca, ricordando la strage di viaa Milano, nella quale il 27 luglio del 1993 furono uccisi i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano ...