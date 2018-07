Mafia : Fontana - ricordo via Palestro è sprone a combattere criminalità : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – “Il ricordo di quella notte è ancora vivo in tutti noi. Oggi a 25 anni di distanza voglio ricordare le 5 persone che persero la vita in quell’attentato vile e confermare la vicinanza mia e della Giunta regionale ai loro famigliari e ai loro cari”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel XXV anniversario dell’attentato che il 27 luglio 1993 fece piombare ...