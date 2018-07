Mafia | 25 anni fa la notte delle bombe a Milano e a Roma

Stato-Mafia : depositate motivazioni : 'C'è stata trattativa'. 26 anni fa la strage di via D'Amelio : Oggi le commemorazioni della strage di via D'Amelio in cui morirono Giovanni Borsellino e delle persone che lo scortavano a Palermo. 'Onorarne la memoria significa non smettere di cercarne la verità' ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...

Quanti danni fa la Mafia all'ambiente. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Mafia : legale Contrada - chiederemo i danni per l'errore giudiziario : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Agiremo per la riparazione per l'errore giudiziario subito da Bruno Contrada. Non abbiamo ancora quantificato il danno ma certo ammonta a svariati milioni di euro. E' stata scontata interamente una pena che non doveva essere eseguita". Lo dice l'avvocato Stefano Giorda

Mafia : legale Contrada annuncia nuovo ricorso a Corte europea ‘A 87 anni sia lasciato in pace’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – La difesa di Bruno Contrada, l’ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una nuova perquisizione senza essere indagato, ha annunciato un nuovo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo “per denunciare l’illegittimità, sul piano convenzionale, di una normativa come quella italiana, che consenta alla pubblica autorità di sottoporre indiscriminatamente ad atti invasivi, ...

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la Mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...

Ostia : reporter aggredito - 6 anni a Spada - fu Mafia : Condannato a sei anni Roberto Spada, autore dell'aggressione ai danni di un giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, e di un cameraman il 7 novembre scorso ad Ostia. I giudici della IX sezione penale ...

SENTENZA OSTIA - ROBERTO SPADA CONDANNATO A 6 ANNI/ Testata a Piervincenzi : Raggi - “fuori la Mafia da Roma” : OSTIA, ROBERTO SPADA CONDANNATO a 6 ANNI per l'aggressione alla troupe tv Nemo, Piervincenzi e Anselmi: “Riconosciuta aggravante mafiosa”. Le ultime notizie sulla SENTENZA (Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Processo Spada : fu Mafia - condanna 6 anni : 18.00 Sei anni. E' la condanna inflitta a Roberto Spada, autore dell'aggressione ai danni del giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, del cameraman Anselmi,il 7 novembre ad Ostia. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa. condannato a sei anni anche Ruben Nelson Alvez del Puerto, guardaspalle di Spada che aveva partecipato al pestaggio.Il pm aveva chiesto 8 anni e 9 mesi Spada, a domande insistenti, reagì con una testata che ruppe il ...

Costretta a nascondersi per 27 anni - ora è il volto della guerra alla Mafia : Una sera d'estate, è il 24 giugno 1991: all'interno di una pizzeria entrano tre uomini chiedendo del proprietario, poi aprono il fuoco con due revolver calibro 38 e un fucile a canne mozze. Nicolò Atria...

Mafia : Palermo - 35 anni da omicidi D'Aleo - Bommarito e Morici : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, in via Cristofaro Scobar, a Palermo, la cerimonia di commemorazione del 35° anniversario dell’omicidio del capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici. Sul luogo dell'eccidio il comandante general

Mafia : Fiammetta Borsellino - sentenza trattativa? Dopo 25 anni… : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “Ci sono delle Procure oggi che stanno dimostrando di voler andare a fondo nelle cose”. A dirlo, parlando a un incontro a Palermo, nell’ambito della rassegna ‘Una Marina di libri’, è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage di via D’Amelio. “Il processo sulla trattativa – ha aggiunto – è sicuramente un momento ...