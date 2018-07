Madrid - arrestata la "regina dei viaggi truffa" : frodi per milioni : Madrid, arrestata la "regina dei viaggi truffa": frodi per milioni Si tratta di una cittadina svizzera di 53 anni, latitante dal 2014, quando era stata condannata a cinque anni per aver ingannato centinaia di persone come promoter di vacanze Parole chiave: ...