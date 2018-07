M5S rischia l’effetto boomerang sul caso dell’«aereo di Renzi» 

Luna di miele finita fra M5S e il sociologo De Masi : "Rischia di sgretolarsi - Salvini se li mangia" : Quello che vede non gli piace. La speranza che i 5 Stelle portassero una ventata di novità nella politica italiana si sta consumando giorno dopo giorno, specie dal giorno dell'alleanza con la Lega che ha portato al Governo Conte. Per il sociologo Domenico De Masi, intervistato dal Corriere della Sera, tutto questo rafforza la sua convinzione che per M5S era "meglio il Pd"."Salvini si sta mangiando il Movimento. I Cinque Stelle sono un ...

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Avellino e Imola verso il M5S - Terni alla Lega e il Pd rischia a Siena - Pisa e Massa : I 5 stelle verso la vittoria a Imola e Avellino, la Lega si prende Terni. Il Pd rischia a Siena, Pisa e Massa. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un dato in calo di dodici punti rispetto al primo turno. Pisa ...

Roberto Maroni a 1/2h in più : "Se M5S infiltra furbetti il Governo rischia" : "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio del Governo e del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". ...

Stadio della Roma - cosa rischia il M5S con il caso Lanzalone : di Marco Gigante Quasi non fa notizia che un esponente del Partito Democratico o di Forza Italia risulti coinvolto in un’indagine della magistratura. Per anni, le vicende giudiziarie dei due partiti hanno fatto da protagoniste assolute sulla scena politica italiana, producendo una sempre crescente disaffezione dei cittadini nei loro riguardi. Lo scalpore suscitato, negli ultimi giorni, dall’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi e del super ...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : A seguire: Cristiano Ciriaco Rocchetti per il Movimento 5 stelle è al 16,35%; Mauro Di Dalmazio , liste civiche Azione politica e Al centro per Teramo, è all'11,73%; Giovanni Cavallari , lista civica ...

Elezioni comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...

