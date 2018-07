M5s e Lega si spartiscono la Rai

C'è l'intesa Lega-M5s sui vertici Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente : l'intesa sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell'Economia Tria. La nomina è stata così ...

La crepa tra Lega e M5s su sui diritti delle coppie gay : ... e che l'interesse del minore prevale sulla legittimità delle tecniche con cui è venuto al mondo. Al netto della propaganda in Italia non è cambiato nulla e i tribunali continueranno, come è giusto ...

Tav : Napoli (Fi) - Lega non può accettare ricatto M5s : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "Il blocco dei lavori della Tav era nell'aria da giorni, come si poteva capire dallo zigzagare del ministro Toninelli. Insomma, viene da dire che tanto tuonò che piovve. Ma qui la pioggia è sulle casse dell'erario, chiamato a pagare multe salate alla Francia e alle impres

Monti : 'M5s e Lega hanno creato un mondo di fantasia - ora deluderanno i loro elettori' : In occasione della puntata di ieri giovedì 26 luglio della trasmissione In onda su La7, è intervenuto il professore e senatore a vita Mario Monti, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti economici e politici attuali, con alcuni confronti rispetto ai tempi nei quali era alla guida del Governo. Vediamo le parti principali di quello che ha detto. Monti: 'Mio Governo fece votare provvedimenti impopolari contemporaneamente da ...

Sui figli alle coppie gay Lega e M5s si dividono ancora : Stop ai riconoscimenti di figli di coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata: "Il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà" è una delle questioni a cui "il governo darà voce e difesa in ogni sede", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Torna così al centro del dibattito il ...

Renzi : 'Ciclo Lega-M5s durerà meno del mio' - Ma alla cena con parlamentari Pd Martina non c'è : "Il mio governo è il quarto per durata, eppure è stato un tempo velocissimo. Il loro ciclo durerà ancora meno". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi , nel corso della cena con i parlamentari ...

Lite M5s-Lega sulle coppie gay : "No ai figli" - "Basta propaganda" : Tornano le frizioni nel governo. E sono di nuovo il ministro Fontana e Spadafora a lanciarsi messaggi a distanza. Il tema? Le coppie gay e le adozioni dei bimbi per le famiglie arcobaleno. Oggi il ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Berlusconi fonda ‘Altra Italia’ : “Governo Lega-M5s cadrà”/ Rilancio di Forza Italia : “ci aspetta nuovo inizio” : Silvio Berlusconi ‘rifonda’ Forza Italia con “Altra Italia": il nuovo Rilancio senza strappare con Salvini. “Governo Lega-M5s cadrà, noi pronti a nuovo inizio col Centrodestra”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:55:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ 'Posto fisso' - il 50% lo vuole : M5s e Lega i più 'statalisti' : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% 'accoglie'.

