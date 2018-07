L' ultimo saluto a Giuliana Trombatore | morta a 29 anni

Chiesa gremita a Borgosatollo per l'ultimo saluto a Roberto Pelosi : Chiesa gremita a Borgosatollo per l'ultimo saluto a Roberto Pelosi , il 46enne morto nell'incidente di domenica mattina a Montirone . Mamma Piera, unita all'unica figlia rimastale, è stata abbracciata ...

Funerali Marchionne - la famiglia ha deciso : una cerimonia privata per l’ultimo saluto a Sergio : La famiglia ha pensato ad una cerimonia privata per i Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri a seguito di complicazioni dovute ad un intervento alla spalla destra Se ieri era solo un’indiscrezione, oggi è una certezza. I Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri, si terranno con una cerimonia privata, forse in Svizzera. È la Gazzetta dello Sport a dare l’indiscrezione, dopo la morte del ...

Funerali Sergio Marchionne – Nessuna ufficialità e qualche indiscrezione : cerimonia privata per l’ultimo saluto? : Mistero ed indiscrezioni sui Funerali di Sergio Marchionne, ancora Nessuna ufficialità: si pensa ad una cerimonia privata E’ morto questa mattina, all’età di 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari è deceduto in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo un intervento alla spalla a cui è stato sottoposto circa un mese fa. Attorno ai problemi di salute di Marchionne ...

"Good morning Vietnam" L'ultimo saluto del dj che ha riso della guerra : In quel lunghissimo 'gooood mooorning, Vietnam' ha saputo riassumere meglio di quasi tutti lo smarrimento di fronte alla guerra. Adrian Cronauer, il deejay che da Radio Saigon salutava il mattino dei ...

Bye Bye Roma - Alisson a Trigoria per l'ultimo saluto ai giallorossi : Dopo le visite e la firma con i Reds, Alisson è tornato a Roma e, come riporta Sky Sport, in questi minuti si trova a Trigoria per salutare per l'ultima volta quella che è stata la sua casa e la sua ...

Lutto cittadino per ultimo saluto a Famiglia Acri - Olivo : ... in giovane età, lo ha visto esporsi con coraggio e determinazione, mosso da passione, guidato dalla missione e mai dall'aspirazione alla carriera politica. Incaricato, durante la mia legislatura, ...

Castellammare - Incidente via Acton - chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino : Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'Incidente venerdì ...

Grande folla e tante lacrime per l'ultimo saluto a Luca : Carrara - Oggi pomeriggio alle 16.30 si è celebrato il funerale di Luca Savio, l'operaio scomparso a 41 anni in un tragico incidente sul lavoro mercoledì scorso in un deposito marmi di Avenza. Alle 16 ...

A Gallicano l'ultimo - toccante - saluto a Laura : Straziante anche il ricordo lasciato sulla sua professionalità e il suo altruismo in politica: "Laura aveva una preparazione e un'intelligenza uniche. Il suo pensiero si basava su radici storiche, ma ...

L'ultimo saluto a Lidia Togni Il suo amore per la Sicilia : Le piaceva Siracusa e tra gli spettacoli ad Augusta e San Giovanni la punta, la decisione di sostare proprio nella città di Aretusa, nell'area di via Algeri dove era stato piazzato il tendone e dove ...

ultimo saluto a Carlo Vanzina : A rendere omaggio al regista scomparso molti personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo che con lui avevano condiviso anni di lavoro. Più che raccontare se stesso ha raccontato l'Italia in ...

ultimo saluto a Carlo Vanzina - folla ai funerali : Ultimo saluto oggi a Carlo Vanzina , morto domenica scorsa. I funerali del regista hanno chiamato a raccolta tanti uomini dello spettacolo ma anche tanti fan. L'area antistante la Basilica di Santa ...

Carlo Vanzina - oggi i funerali/ Roma - da De Sica a Pupi Avati : tanti amici e cari per l'ultimo saluto : Carlo Vanzina, oggi i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Carlo Vanzina - i funerali a Roma. Da Verdone alla coppia De Sica-Boldi fino a Berlusconi : l’ultimo saluto di amici e fan : Decine di fan e una sfilata di amici e colleghi per l’ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto l’8 luglio dopo una lunga malattia. alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si sono presentati volti noti dello spettacolo, ma anche politici come Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli. Ci sono naturalmente i compagni di lavoro con cui il produttore e regista ha condiviso la maggiora parte della sua vita: ...