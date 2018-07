Luigi Di Maio | 300 milioni all' anno per bonus assunzioni

Luigi Di Maio : “Dire di no a Berlusconi mi è costato la presidenza del Consiglio” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio afferma di non aver mai incontrato Silvio Berlusconi durante la fase di consultazioni e proprio questo rifiuto gli sarebbe, probabilmente, costato la presidenza del Consiglio. Sul Decreto Dignità annuncia che verranno previsti 300 milioni per gli incentivi per chi assume a tempo indeterminato.Continua a leggere

Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : I rapporti a termine continuano a crescere. E con la legge presentata dal ministro 5 Stelle la situazione cambierà ben poco Due ragazzi su tre non sanno cosa sia un contratto "

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

Luigi Di Maio : “Sinistra vile - ha permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Luigi Di Maio contro il Pd : "Presenta emendamento contro indennizzi ai licenziati - spieghi perché" : "Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto Dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Nel dettaglio il decreto Dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?" scrive il vicepremier e ...

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ...

Reddito di cittadinanza - la mancetta di Luigi Di Maio ai suoi compaesani : Luigi Di Maio si prepara a fare la carità ai suoi compaesani. In campagna elettorale aveva promesso mare e monti e parecchi votanti, soprattutto al Sud, gli hanno creduto sperando di portare a casa il sospirato Reddito di cittadinanza. In effetti beccare 780 euro al mese senza fare nulla è una prospettiva allettante per i milioni di cittadini meridionali, e non solo, che bazzicano tra il nero e il grigio. --Fate un po' i conti: due coniugi, ...

Voucher e precari della scuola. Luigi Di Maio annuncia il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Bruno Vespa : Luigi Di Maio vuole Giorgetti al posto di Tria : Giovanni Tria ha fatto bene 'ad accettare, alla guida della CdP, Fabrizio Palermo, gradito ai due partiti di governo, al posto di Dario Scannapieco, che era il suo candidato'. Bruno Vespa, nel suo ...

Aric - proroghe collaboratori con tre mesi di anticipo : così D'Alfonso sfida Luigi Di Maio : ... Roberta Di Biase, già ex consigliere del cda della Saga e sorella di Vittorio Di Biase, responsabile del Genio civile, laureata in Economia e Commercio e compenso lordo di 35 mila euro, l'avvocato ...

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...