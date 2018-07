Lui la lascia | lei lo “vende” online con un annuncio nella sezione “Animali”

Sergio Marchionne - Sergio Rizzo : 'Lui? Ecco cosa mi ha lasciato sempre perplesso' : Fca è il settimo produttore di automobili al mondo. Ma è fuori dalla cinquina: abbattuto il debito la prospettiva non può che essere quella , entrare nei primi cinque', conclude Rizzo.

Ida e Riccardo si sono lasciati?/ Falò Temptation Island 2018 - Lui : "Sono pronto a venire da te a Brescia" : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:34:00 GMT)

Özil - bufera per la foto con Erdogan. E Lui lascia la nazionale : "Razzisti" : Il campione risponde alle critiche sulla foto con il premier turco Erdogan: "Non dimentico da dove vengo. Nei miei confronti razzismo e mancanza di rispetto". Angela Merkel: "Rispetto la sua decisione"...

L'Inps pensiona Vasco Rossi - ma Lui non lascia il palco : Ve lo immaginate Vasco Rossi pensionato, della serie voglio una vita rilassata? Lui non ci pensa proprio a scendere dal palco anche se ha raggiunto i 40 anni di carriera e di contributi versati a ...

Emis Killa è tornato single : Lui e la fidanzata Tiffany si sono lasciati : Emis Killa è tornato single: è finita con la fidanzata storica Tiffany Pare che il rapper Emis Killa sia ufficialmente tornato single. A sostenere questa tesi è stato nello specifico il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha parlato di storia finita tra lui e la fidanzata Tiffany. Ad avvalorare questa tesi, secondo il […] L'articolo Emis Killa è tornato single: lui e la fidanzata Tiffany si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Oronzo e Valentina si sono lasciati dopo il falò finale ma Lui non si arrende - Spoiler : Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono sicuramente Oronzo e Valentina, la coppia che ha tenuto banco nel corso della prima puntata del reality show trasmesso ieri sera su Canale 5. I due fidanzati hanno dovuto affrontare subito dei momenti di crisi e di tensione che li hanno portati a confrontarsi al falò finale dopo appena tre giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni [VIDEO] e addirittura a ...

Temptation Island - Valentina ha lasciato Oronzo. Lui : "Me la vado a riprendere" : La prima puntata di Temptation Island 5 si è conclusa con una coppia scoppiata: Valentina De Biasi e Oronzo Carinola si sono lasciati. I due stanno insieme da più di 10 anni e hanno scelto questa esperienza per mettere alla prova i loro sentimenti: d'altronde, lei aveva già perdonato più volte le scappatelle del fidanzato. Stavolta, però, è andata fino in fondo e ha deciso di lasciare il programma senza lo storico fidanzato. "Sei riuscito ...