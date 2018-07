Luca Zaia guida la rivolta veneta al Decreto Dignità

Autonomia : Zaia a De Luca - basta con la farsa dei costi - offende la gente che ha votato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – ‘Credo sia ora di finirla con questa farsa . Piuttosto che offende re i cittadini, quasi 2,5 milioni di veneti, che hanno votato il referendum, e per certi versi anche la Corte costi tuzionale che lo ha autorizzato, De Luca farebbe bene a ringraziarci per aver aperto una strada di riforme autonomiste che, se non ho capito male, piace anche a lui. Certo, costruire una strada di democrazia come abbiamo ...

Luca Zaia può candidarsi a un terzo mandato come presidente del Veneto : Se ne è parlato a causa di una nuova legge elettorale regionale approvata in questi giorni, ma in realtà non c'entra: è tutta una questione di tempi The post Luca Zaia può candidarsi a un terzo mandato come presidente del Veneto appeared first on Il Post.