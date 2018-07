L' operaio Rom contro Salvini | ' Ma quali parassiti | coi loro 49 milioni chiudiamo i campi'

Blastingnews

: Prima spararono a una bimba rom, ma stavano provando la pistola. Poi a un operaio di Capo Verde, ma volevano sparar… - civati : Prima spararono a una bimba rom, ma stavano provando la pistola. Poi a un operaio di Capo Verde, ma volevano sparar… - marcofurfaro : Dopo che a Roma un signore ha colpito con un fucile una bimba rom, oggi a Vicenza, un altro spara dal terrazzo e fe… - angelomangiante : #Vicenza. Spara dal terrazzo e colpisce alla schiena un operaio straniero che stava lavorando su un ponteggio.… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Negli ultimi giorni sulle cronache si fa un gran parlare del tema dei Rom, con prese di posizione anche piuttosto dure e fracontrastanti da parte di esponenti di Governo e della societa' civile. Per questo BlastingNews ha intervistato oggi Alievski Musli, 30 anni di Pesaro, attivista sociale edi etnia Rom, molto noto anche sui social network su Facebook è to da oltre 11.000 persone, il quale ci ha raccontato la propria esperienza concreta di vita, esprimendo anche alcuni pareri politici. Vediamo cosa ci ha detto. Alievski Musli: 'Ho vissuto meta' della mia vita in un campo nomadi, ora lavoro comee sono italiano' Alievski, puoi raccontarci brevemente la tua storia? Sono nato in Macedonia e mi sono trasferito in Italia quando avevo un anno e mezzo. Sono cresciuto in Italia, dove ho frequentato la scuola, anche se per un periodo abbiamo fatto avanti e ...