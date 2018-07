Lombardia | Coldiretti | al via raccolta di pomodoro | -12% per colpa del clima

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Al via, in, ladida salsa: lo rende noto laregionale precisando che, secondo le prime stime, quest’anno la produzione dovrebbe superare di poco i 4,7 milioni di quintali, con un calo di circa il 12% rispetto allo scorso anno per effetto del, per un valore complessivo di 37 milioni di euro contro i 43 milioni del 2017. Il– spiegano i tecnici del Consorzio Casalasco deldi Rivarolo del Re (CR), leader nella coltivazione e trasformazione dell’oro rosso Made in Italy – è una coltura che necessita di sole. Quest’anno, però, le bizze del tempo hanno segnato la crescita delle piantine: grandine, bombe d’acqua, ma soprattutto i frequenti sbalzi di temperatura registrati negli ultimi mesi hanno ridotto la resa. “L’ideale per ilè unasciutto – conferma Lorenzo Barilli, produttore di Casalmaggiore ...