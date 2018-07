Lo sport piange Ellie Soutter | talento dello snowboard

vanityfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Morire nel giorno del diciottesimo compleanno. E’ la crudele sorte toccata a, promessa britannicascomparsa improvvisamente per cause ancora da accertare. Lacrime sotto la Union Jack, ma non solo:tutto il mondoche perde una sicura protagonista del futuro: l’inglese, infatti, era già stata selezionata dalla sua Nazionale per i campionati del Mondo Junior in Nuova Zelanda e recentemente, al Festival olimpico della gioventù europea andato in scena a Erzurum, in Turchia, aveva vinto l’unica medaglia per il proprio Paese. LEGGI ANCHEMorta Noemi Carrozza, star del nuoto sincronizzato «Questo mondo crudele si è portavo via la mia anima gemella nel giorno del suo diciottesimo compleanno», scrive il papà Tony in un commovente messaggio su Facebook. «Si era trasformata in una giovane donna e io ero orgoglioso di lei., mi mancherai più di ...