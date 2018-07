Lo sfogo amaro della Barale su Instagram | “Sono indignata e offesa”

dilei

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una foto pubblicata su, con un cartello a coprirle il volto. “Chiuso”, si legge. E poi, una frase lapidaria: “Il reato non sussiste”. Ha usato questa immagine, Paola, per commentare la finevicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista come parte lesa. Una fine che non era certo quella sperata dalla celebre conduttrice tv. «È sempre bello condividere una gioia, oggi invece sono qui per parlarvi di qualcosa che mi fa male», esordisce. Per poi raccontare nel dettaglio tutto quello che le è successo. «L’anno scorso sono stata paparazzata a casa mia a seno nudo, in un mio momento privato e non in Senza veli, e per quanto mi riguarda c’è una bella differenza» spiega, riportando alla memoria quando successo nell’estate 2017 a Ibiza, dove Paolapossiede una casa (all’interno di un comprensorio privato, accessibile solo dopo ...