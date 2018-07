L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei

Scherma – Mondiali 2018 : L’Italia della spada maschile si ferma ai quarti - azzurri ko contro la Svizzera : La squadra maschile di spada non riesce ad avere la meglio sulla Svizzera, perdendo ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Wuxi 2018 l’Italia di spada maschile. Il quartetto azzurro, vicecampione olimpico a Rio 2016, formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, è stato sconfitto di misura, per 36-35 dalla Svizzera, al termine di un match in cui gli azzurri sono stati ...

Scherma – Mondiali 2018 : L’Italia prenota la quarta medaglia - Alessio Foconi in semifinale nel fioretto maschile : L’atleta azzurro ha conquistato il pass per la semifinale battendo il francese Lefort, niente da fare per Avola e Garozzo L’Italia si assicura una quarta medaglia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è Alessio Foconi che si qualifica per la semifinale nel fioretto individuale maschile grazie al successo per 15-8 sul francese Enzo Lefort. Eliminati ai quarti di finale Giorgio Avola, battuto 15-10 dallo spagnolo Carlos ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : L’Italia raccoglie due terzi posti nel compound con Marcella Tonioli e con la squadra maschile : La nazionale italiana di Tiro con l’arco, impegnata a Berlino nella quarta tappa di Coppa del Mondo, riesce a conquistare due podi nel compound grazie alle vittorie di Marcella Tonioli e della squadra maschile nelle finali per il bronzo disputate oggi. In mattinata la compagine degli uomini del compound formata da Sergio Pagni, Elia Fregnan e Valerio Della Stua ha sconfitto la Russia dopo una sfida molto equilibrata che si è decisa solo ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per L’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...

Beach volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i migliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...

Basket 3×3 - qualificazioni Europe Cup 2018 : L’Italia maschile subito fuori a Poitiers : Mentre una nazionale italiana di Basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania. L’Italia, che ha ...

Basket 3×3 - qualificazioni Europe Cup 2018 : L’Italia maschile fallisce la qualificazione a Poitiers : Mentre una nazionale italiana di Basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania. L’Italia, che ha ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’Italia maschile sfiderà la Spagna in Finale! Grecia-Croazia tra le donne : L’Italia affronterà la Spagna nella Finale del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri hanno travolto l’Egitto in mattinata e si sono così assicurati l’atto conclusivo contro i padroni di casa che nel pomeriggio non hanno avuto particolari problemi contro la Grecia sconfitta per 3-0 (25-23; ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : vittoria per il quattro di coppia pesi leggeri maschile - cinque podi in tutto per L’Italia : Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio sono andate in scena le Finali A delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Per l’Italia la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile, un secondo e tre terzi posti. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari - al maschile convocati in 8 per 4 posti : La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “Basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie ...

Scherma – Campionati Europei : solo argento per L’Italia nella sciabola maschile - gli azzurri cedono in finale contro l’Ungheria : Niente da fare per gli azzurri della sciabola maschile, in finale arriva la sconfitta contro l’Ungheria che vale l’argento I Campionati Europei di Scherma di Novi Sad si chiudono con l’ottava medaglia per l’Italia. Gli azzurri vincono l’argento nella sciabola a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41 e in semifinale la Germania per 45-44, ...

Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile - L’Italia centra la finale grazie al successo sulla Polonia : La squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato la finale ai Campionati Europei di Novi Sad, battuta in semifinale la Polonia La nazionale italiana di fioretto maschile approda in finale ai Campionati Europei di Novi Sad. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall’argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, hanno superato ...

Rugby a 7 - Roma Seven 2018 : L’Italia maschile vince il torneo - la nazionale femminile è terza : Sorride all’Italia il prestigioso torneo di Rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso. La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi ...