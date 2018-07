ilfoglio

(Di venerdì 27 luglio 2018) In Italia è vietato coltivare Ogm, in Europa non è autorizzata la coltivazione di alcun pomodoro ogm, nel mondo Monsanto non commercializza pomodori ogm .