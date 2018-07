Libera e la querela al giornalista modenese | forse è il caso di ripensarci

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) È opportuno che chi si voca a denunciare la latitanza politica e istituzionale che ha permesso alle mafie di radicarsi nel tessuto economico e sociale emiliano romagnolo, prenda consulenze da amministrazioni che sulla lotta alla mafia hanno dormito per troppi anni? Come si concilia la guerra senza quartiere contro la malavita organizzata – condotta spesso in solitudine da– e la necessità di avere mani libere con una parziale dipendenza economica di Enza Rando – numero due distessa – dalla politica, dal Pd in particolare? Erano quesiti, questi, che si poneva e rivolgeva ai propri lettori Giuseppe Leonelli, direttore del quotidianoPrima pagina – chiuso un anno e mezzo fa dal renzianissimo costruttore Dino Piacentini, finanziatore ed editore delle disastrose avventure editoriali del Pd – mettendo in fila, in un pungente ...