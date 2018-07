LG Display perde oltre 200 milioni di dollari | la Cina avanza

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 27 luglio 2018) LGha dichiarato di aver perso200dinel secondo trimestre a causa del calo dei prezzi dei pannelli e della minore domanda da parte dei produttori di apparecchi televisivi e dispositivi portatili. LG: aumentano le perdite Il fornitore dei pannelli per iPhone X di Apple ha registrato una perdita operativa di 228 miliardi di won (202,1di), rispetto a una previsione media di 247 miliardi di won. Le entrate per il trimestre aprile-giugno sono diminuite del 15 percento rispetto all’anno precedente a 5,6 trilioni di won. È stata la seconda perdita trimestrale consecutiva di LGin un momento di incertezza per l’industria globale dei, con i produttori cinesi che aumentano la capacità e un eccesso di pannelli LCD che abbatte i prezzi e i margini di profitto. LG si aspettava un eccesso di offerta strutturale nei ...